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Nevşehir’de öğrenci servisleri tatilde ücret almayacak

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 27.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın girişimleri sonrasında, Nevşehir’deki öğrenci servisleri tatil boyunca ücret almayacaklarını açıkladı.Koronavirüs salgını nedeniyle tüm okulların tatil olması ile birlikte öğrenci velilerinin servis ücretlerine ilişkin talepleri üzerine Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla öğrenci servisi yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın girişimleri sonrasında, Nevşehir’deki öğrenci servisleri tatil boyunca ücret almayacaklarını açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm okulların tatil olması ile birlikte öğrenci velilerinin servis ücretlerine ilişkin talepleri üzerine Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla öğrenci servisi yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonucunda il merkezinde faaliyet gösteren 55 Nolu Kapadokya Öğrenci Servisi, İpektur Öğrenci Servisi ve 42 Nolu Yıldız Öğrenci Servisleri okulların tatil olduğu 30 Nisan 2020 tarihine kadar servis ücreti almama kararı aldı.
Belediye Başkanı Arı, böylesine bir dönemde gösterdikleri fedakârlıktan dolayı servis yöneticilerine teşekkür etti.

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