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Nevşehir'de okullarda çalışacak 120 kişi kura ile belirlendi

17.02.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de okullarda çalışacak 120 kişi kura ile belirlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okulların temizlik işlerinde çalıştırılacak 120 kişi, kura ile belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, il merkezi ve ilçelerde okulların temizlik işlerinde istihdam edilmek üzere 120 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Başvuru sayısı beklenilenden fazla olunca personel alımı için Nevşehir Valiliği Toplantı Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Müracaatını tamamlayan 1632 kişinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar şeffaf kutudan noter yetkilisince çekilerek, hak sahipleri belirlendi.

Çekiliş, sosyal medya platformlarından da canlı yayınlandı.

Çalışmaya hak kazananlar, il genelindeki çeşitli okullarda 1 Mart itibarıyla üç ay görev yapacak.

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