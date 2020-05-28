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Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 28.05.2020 00:05 | Son Güncelleme

Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, çevre yolunda Ürgüp Devlet Hastanesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi.

İlçeden Kayseri istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 27 VL 401 plakalı otomobil, kavşakta Z.Ç. yönetimindeki 50 UB 884 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

M.B'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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