Nevşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gülşehir Oto Sanayi Sitesi girişinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya (76) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaza yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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