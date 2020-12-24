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Nevşehir'de PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 24.12.2020 16:24 | Son Güncelleme

Nevşehir'de PKK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait kamplarda silah ve bomba eğitimi aldığı belirlenen M.E.D.M'nin, yaklaşık 8 ay önce kaçak yollardan kente geldiğini tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda Suriye uyruklu zanlıyı yakaladı.

M.E.D.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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