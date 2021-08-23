Nevşehir'de restorasyondaki tarihi camiden kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de tarihi caminin kütüphanesinden kablo çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Camicedit Mahallesi'nde restorasyon çalışmaları süren Lale Devri eserlerinden Kurşunlu Camisi'nin kütüphanesinden, hafta sonu 50 metre kablo çalındı.

Görevlilerin ihbarı üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.G. ve Ö.İ. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelileri aynı mahalledeki metruk bir binanın çatı katında kabloları yakarken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve Ö.İ, nöbetçe hakimlikçe "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklandı.



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