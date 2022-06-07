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Nevşehir'de sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı

07.06.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sağanak nedeniyle oluşan sel trafikte aksamalara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak dolayısıyla sel oluştu. Nevşehir-Aksaray ile Nevşehir-Niğde kara yolları, su birikintileri nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Karayolları 67. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri de yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

Trafik ekipleri, sular çekilinceye kadar araç geçişine izin vermedi.

Sürücüler, yaklaşık bir saat boyunca çalışmaları izledi.

Ekiplerin, iş makinesi yardımıyla yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından yollar ulaşıma açıldı.

Sel sularından etkilenerek arızalanan araçlar da çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

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