YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de sağanak trafikte aksamalara neden oldu

Nevşehir'de sağanak trafikte aksamalara neden oldu

08.06.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de sağanak trafikte aksamalara neden oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak çevre illerle bağlantı sağlanan bazı kara yollarında ulaşımın aksamasına yol açtı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesini Niğde'ye, Ürgüp ilçesini Kayseri'ye bağlayan kara yollarında su birikintisi ve sel sularının sürüklediği çamur, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda su tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

Çalışma boyunca sürücüler, farklı güzergahlara yönlendirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapadokya'da yaşayan Ukraynalı fotoğrafçı turistlerin mutlu anlarını ölümsüzleştiriyorKapadokya'da yaşayan Ukraynalı fotoğrafçı turistlerin mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor
Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandıBartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Futbol: UEFA Uluslar LigiFutbol: UEFA Uluslar Ligi
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:10
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:11
Yatsı
21:52
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.