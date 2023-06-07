Nevşehir’de selin yaraları sarılıyor

Ürgüp İlçesine bağlı İbrahimpaşa Köyünde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel, alt yapıda bozulmalara sebep oldu. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, sağanak yağış sonrası, selden en çok etkilenen İbrahimpaşa Köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, Ürgüp İl Genel Meclis Üyleri Mevlüt Çakır ve Gökhan Bile ile birlikte İbrahimpaşa Köyünde selin etkilerini yerinde inceledi.

Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Genel Sekreter Kamil Duru, "Sel nedeniyle zarar gören köylerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle selden etkilenen İbrahimpaşa köyümüzde de selin neden olduğu hasarlar biran önce giderilecek” şeklinde konuştu.

