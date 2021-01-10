YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

10.01.2021 23:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de silahlı kavga: 1 ölü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.Y. ve Ü.O, ilçe merkezinde karşılaşarak tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y. yanında bulundurduğu silahla Ü.O'ya ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.O, daha sonra ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Ü.O. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler şüpheli K.Y'yi gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Nevşehir Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:54
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Vali Becel, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti

Vali Becel, Küresel Gazeteciler Konseyi’ni ziyaret etti

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladı

Vali Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Vali Becel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Başkan Arı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Arı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

42 yıldır biriktirdiği kapı kilitlerini gelecek kuşaklara tanıtmak istiyor

42 yıldır biriktirdiği kapı kilitlerini gelecek kuşaklara tanıtmak istiyor

Nevşehir’de Covid-19’dan vefat edenler için mevlit okutuldu

Nevşehir’de Covid-19’dan vefat edenler için mevlit okutuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.