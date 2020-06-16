YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de sokak çeşmesinden şerbet ikramı

Nevşehir'de sokak çeşmesinden şerbet ikramı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.06.2020 19:43 | Son Güncelleme

Nevşehir'de sokak çeşmesinden şerbet ikramı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 13 yıl önce yaptırılan bir sokak çeşmesinden şerbet ikram etmeye başladı.

Hayırsever Ali Dirikoç'un vatandaşların su ihtiyacının karşılanması amacıyla 2007 yılında Atatürk Bulvarı'na yaptırdığı sokak çeşmesinden, Nevşehir Belediyesinin katkılarıyla şerbet veriliyor.

Çeşmenin yeni haliyle hizmete açılışı nedeniyle Belediye Başkanı Rasim Arı'nın katılımıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan Arı, kentin iyilik ve güzelliklerle anılmasını istediklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin inşa ettiği çeşmeyi yeni haliyle halkın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arı, şöyle konuştu:

"Nevşehir'i 'çeşmelerinden şerbet akan şehir haline getireceğiz' demiştik. Ali Dirikoç Çeşmesi'nden bundan böyle yaz aylarında soğuk su, şerbet, limonata, kış aylarında ise sıcak süt akacak."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım! Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Nevşehir Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:18
Sabah
05:09
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:15
Yatsı
21:57

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Anadolu Eczanesi
Merkez
Sarlak Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, KGK İl Başkanlığını ziyaret etti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, KGK İl Başkanlığını ziyaret etti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Osmanlı’dan Günümüze Kalan Kapı Tokmakları Yaşatılıyor

Osmanlı’dan Günümüze Kalan Kapı Tokmakları Yaşatılıyor

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.