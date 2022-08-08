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Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

08.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden E.S. ile kocası B.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.S. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan B.S. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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