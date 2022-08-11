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Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı

11.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.O'yu yakaladı.

M.O, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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