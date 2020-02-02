YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir’de tiyatro geceleri devam ediyor

Nevşehir’de tiyatro geceleri devam ediyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.02.2020 10:41 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi ‘Tiyatro Geceleri’ etkinliği çerçevesinde ‘Bavul’ adlı oyun sahnelendi.

Nevşehir Belediyesi ‘Tiyatro Geceleri’ etkinliği çerçevesinde ‘Bavul’ adlı oyun sahnelendi. Nevşehirli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdikleri oyunu Belediye Başkanı Rasim Arı eşi Melek Arı ile birlikte izledi.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Tiyatro Geceleri ile Türkiye’nin sevilen oyun ve sanatçılarını tiyatroseverler ile buluşturmayı sürdürüyor. Tiyatro etkinliklerin bu haftaki konuğu ‘Bavul’ adlı tiyatro oyunu oldu.
Yapımcılığını Osman Genç’in üstlendiği ve yönetmenliğini Levent Tülek’in yaptığı oyunda, sahnelerin usta isimlerinden Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent rol aldı.
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen ve senaryosunu Sam Bobrick’in yazdığı oyunda, günümüz insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları esprili bir şekilde ele alındı.
Nevşehirlilerin büyük ilgi gösterdikleri oyunu izleyenler arasında Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı’nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli’de vardı.
Oyun sonunda sanatçılar ile birlikte izleyicileri selamlayan Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ünlü oyuncu Bekir Aksoy kendilerini Nevşehirliler ile buluşturduğu için teşekkür etti.
Usta oyuncu, Nevşehirlilerin sanatı bu denli seven ve destekleyen bir belediye başkanları olduğu için çok şanslı olduklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

Seher Togo Kreşi hizmete açıldı

Seher Togo Kreşi hizmete açıldı

AK Parti’de delege seçimleri yapıldı

AK Parti’de delege seçimleri yapıldı

Tendürek Dağı eteğinde kar nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı

Tendürek Dağı eteğinde kar nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı

Şehitkamil, planlı kentsel gelişimini sürdürüyor

Şehitkamil, planlı kentsel gelişimini sürdürüyor

Nevşehir Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
13:00
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Melda Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan Salı pazarında fiyat kontrolü yaptı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan Salı pazarında fiyat kontrolü yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.