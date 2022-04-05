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Nevşehir'de turist rehberi evinde ölü bulundu

05.04.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de turist rehberi evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kendisinden haber alınamayan turist rehberi evinde ölü bulundu.

Kavaklıönü Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Elalan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, Elalan'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yapılan kontrolde yaşamını kaybettiği belirlenen Elalan'ın cenazesi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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