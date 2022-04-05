Nevşehir'de turist rehberi evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kendisinden haber alınamayan turist rehberi evinde ölü bulundu.

Kavaklıönü Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Elalan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, Elalan'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yapılan kontrolde yaşamını kaybettiği belirlenen Elalan'ın cenazesi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz