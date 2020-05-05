YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'de ulaşıma kapatılan caddeler 1 ay sonra yeniden açıldı

Nevşehir'de ulaşıma kapatılan caddeler 1 ay sonra yeniden açıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.05.2020 16:31 | Son Güncelleme

Nevşehir'de ulaşıma kapatılan caddeler 1 ay sonra yeniden açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir ay önce ulaşıma kapatılan caddeler, yeniden trafiğe açıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 4 Nisan'da araç trafiğine kapatılan Lale Caddesi'nde yeniden araç geçişlerine izin verilmeye başlandı.

Yine 4 Nisan'da ulaşıma kapatılan Atatürk Caddesi de kısmen açıldı.

Yaklaşık bir ay sonra açılan caddelerde, zaman zaman araç yoğunluğu oluştu.

Araçların caddelere duraklayıp park edilmemesi için yol kenarlarına bariyerler yerleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişmeKızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs tedbirleri Nevşehir

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Nevşehir Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:32
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:44
Yatsı
21:12

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara maske dağıttı

Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara maske dağıttı

Nevşehir Hacı Rasim Uzer İş Okulu'nda Yıl Sonu Programı

Nevşehir Hacı Rasim Uzer İş Okulu'nda Yıl Sonu Programı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.