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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

17.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, 29 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp 05.00 itibarıyla sona eren tam kapanma sürecinde, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda 602 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyuşturucu hap ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 61 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.U, A.K, H.G, M.Y, M.E. ile yabancı uyruklu A.M.W. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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