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Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Avanos ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu taciri 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 28 yaşındaki M.K.A’nın üst ve araç aramasında 9 adet yasaklı ecza, 1,57 gram metamfetamin, 1,11 gram esrar, 6,06 gram eroin ele geçirildi.

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu taciri 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 28 yaşındaki M.K.A’nın üst ve araç aramasında 9 adet yasaklı ecza, 1,57 gram metamfetamin, 1,11 gram esrar, 6,06 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

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Merkez
Kusçu Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
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