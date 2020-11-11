Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonrasında uyuşturucu taciri bir kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bir otomobil içerisinde bulunan 26 yaşındaki A.Y. polis ekiplerini görmesinin ardından araçtan inerek sigara paketini ve bir cismi aracın altına attı. Polis ekiplerinin durumu fark etmesi sonrasında yapılan aramada 3 parça halinde toplam 7,21 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

