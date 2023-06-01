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Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

01.06.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de, uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerden 15 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu ve kokainin yanı sıra hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 750 lira ve 200 avro ele geçirildi.

Polislerce adliyeye götürülen şüpheliler, cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan şüphelilerden 5'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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Nevşehir uyuşturucu operasyonu

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