Nevşehir'de yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Manisa'da kendisini polis olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla aranan şüpheli Nevşehir'de yakalanarak tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp vatandaşların yaklaşık 400 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen K.T'nin kentteki otelde konakladığı istihbaratına ulaştı.

Otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.T, nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

