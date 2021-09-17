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Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

17.09.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Yukarı mahallesi Vatan caddesindeki bir evde yalnız yaşayan T.Y'den iki gündür haber alamayan yakınları kapıyı zorlayarak girdikleri ikamette kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Haber verilmesinin ardından eve gelen polis, kadının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından T.Y'nin cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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