Nevşehir'de yasa dışı yollarla yurda giren 6 Afgan yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Derinkuyu-Nevşehir kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Yapılan kontrolde araçtaki Afganistan uyruklu 6 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.
Emniyete götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü ile koordineli olarak Çankırı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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