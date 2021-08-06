Nevşehir'de yasa dışı yollarla yurda giren 6 Afgan yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Derinkuyu-Nevşehir kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrolde araçtaki Afganistan uyruklu 6 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.

Emniyete götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü ile koordineli olarak Çankırı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

