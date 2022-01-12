Nevşehir'de yasaklı ırk köpekler sahiplerince belediye yetkililerine teslim ediliyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sahiplerince bakılmak istenmeyen yasaklı ırk sınıfındaki 72 köpek, belediyenin Sokak Hayvanları Kısırlaştırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki "Hayvan Kasabası"na teslim edildi.

Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması için verilen sürenin bitmesine 2 gün kala besledikleri hayvanlara çip taktırmayanlar köpeklerini belediye yetkililerine teslim ediyor.

Merkezde, veteriner hekimlerce deri altına çip yerleştirilerek kayıt altına alınan köpekler, kısırlaştırma işleminin ardından kendileri için ayrılan bölümlere yerleştiriliyor.

Merkezin sorumlu veteriner hekimi Rıdvan Şimşek, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan, tehlike arz eden hayvan ırkları ile ilgili genelgenin ardından bu kapsamındaki köpeklerin sahiplerince merkeze teslim edildiğini belirtti.

Şimşek, 14 Ocak'a kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 11 bin, sokağa terk edenlere 30 bin lira idari para cezası verileceğinin duyurulmasının ardından merkezde çok sayıda yasaklı ırk köpeğe ev sahipliği yapmaya başladıklarını söyledi.

Merkezin ileriki süreçte yeni birimlerle genişletilmesinin planlandığını aktaran Şimşek, "Köpeğinin bakımını, beslemesini yapmak istemeyen veya cezalı duruma düşmek istemeyen vatandaşlarımız hayvanlarını merkezimize teslim ediyor. İl merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerden de getiriyorlar. İlimiz genelinde 150 yasaklı ırk köpek olduğunu düşünüyoruz. Hayvanlar burada kısırlaştırma işlemi ve çip yerleştirilip kayıt altına alınıyor. Bu hayvanlar bize emanet." diye konuştu.

