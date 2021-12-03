YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir'deki trafik kazasında 2 yabancı uyruklu yaralandı

Nevşehir'deki trafik kazasında 2 yabancı uyruklu yaralandı

03.12.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'deki trafik kazasında 2 yabancı uyruklu yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Paşa Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 50 MA 0835 ve 06 JL 929 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı.

Kazada, 50 MA 0835 plakalı otomobilde bulunan yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Nevşehir'de ekmekler "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı ambalajla satışa sunulduNevşehir'de ekmekler "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı ambalajla satışa sunuldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 3 Aralık Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:35
Öğle
12:36
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:49

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Cuma

Akün Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Manisa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.