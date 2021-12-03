Nevşehir'deki trafik kazasında 2 yabancı uyruklu yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Paşa Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 50 MA 0835 ve 06 JL 929 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı.

Kazada, 50 MA 0835 plakalı otomobilde bulunan yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz