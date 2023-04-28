Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 25 Nisan'da düzenlediği operasyonda yakalanan 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edildi.

Şüphelilerden 30'u hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ülke genelinde Kökünü Kurutma Operasyonlarının 52'ncisi kapsamındaki operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınmış, narkotik köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda 993,09 gram sentetik uyuşturucu, 955,48 gram esrar, 21,01 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirilmişti.

