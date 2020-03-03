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Nevşehir’den Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz servis

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açması üzerine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da mültecileri ücretsiz taşıyacaklarını açıkladı.Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizde bulunan mülteci kardeşlerimizin dikkatine!

Nevşehir’den Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz servis

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarını açması üzerine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’da mültecileri ücretsiz taşıyacaklarını açıkladı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehrimizde bulunan mülteci kardeşlerimizin dikkatine! Biz sizi misafir ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Fakat kendiniz sınır kapılarının açık olması sebebiyle Avrupa’ya gitmek isterseniz sizleri sınıra kadar taşıyacak servislerimiz hazırdır” paylaşımında bulundu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın bu paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve paylaşım alması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir’den Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz servis

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