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Nevşehir’in belde nüfusları açıklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 04.02.2020 12:37 | Son Güncelleme

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir merkez ilçeye bağlı belde ve ilçelere bağlı belde nüfusları açıklandı.TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2019 yılı sonu itibarıyla belde nüfusları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir merkez ilçeye bağlı belde ve ilçelere bağlı belde nüfusları açıklandı.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2019 yılı sonu itibarıyla belde nüfusları açıklandı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı nüfusu en yoğun olan beldesi 4 Bin 657 nüfus sayısı ile Nar beldesi olurken nüfusu en az olan belde ise 2 bin 92 ile Sulusaray beldesi oldu.
Nevşehir’in il genelinde nüfus yoğunluğu olan en büyük beldesi ise yine 4 bin 57 nüfus sayısı ile Nar beldesi olurken Nar beldesini, 4 bin 384 ile Kalaba beldesi ve 4 bin 347 nüfusu ile Kaymaklı beldesi takip etti.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan nüfusa göre, Çat 2 bin 109, Göre 2 bin 306, Göreme2 bin 314, Kavak 2 bin 644, Kaymaklı 4 bin 347, Nar 4 bin 657, Sulusaray 2 bin 92, Uçhisar 3 bin 844, Karapınar 2 bin 947, Tatlarin 2 bin 137, Çalış 2 bin 43, Kalaba 4 bin 384, Özkonak 3 bin 327, Yazıhüyük 3 bin 655, Ortahisar 3 bin 65 açıklandı.

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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Göreme Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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