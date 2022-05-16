Nevşehir'in yemekleri "Bir Başka Kapadokya" etkinliği ile tanıtılıyor

NEVŞEHİR (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü tarafından "en iyi kırsal turizm destinasyonu" ilan edilen Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde, "Bir Başka Kapadokya" adlı turizm ve gastronomi etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Valiliği himayesinde, Kapadokya Üniversitesi (KÜN), Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Alan Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek etkinlik Türkiye'de gastronomi alanındaki kanaat önderlerini bir araya getirdi.

Nevşehir yöresinin lezzetlerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinlik, köydeki bir otelin restoranında KÜN Aşçılık ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinin hazırladığı "yöresel tadım menüsü" ile başladı.

Program, köydeki tarihi Mehmet Şakir Paşa Medresesi'nde devam etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, buradaki konuşmasında, Kapadokya'nın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerle tüm insanlık için önemli bir turizm merkezi olduğunu, ilki düzenlenen etkinliğin yöreye ayrı bir zenginlik katacağına inandığını belirtti.

Valilik olarak yöresel yiyeceklere coğrafi işaret alınması yönünde çalışma yürüttüklerini anlatan Becel, "2022 yılında pandeminin ülkemizde ve dünyada farklı bir boyuta evrilmesi ile beraber, iyi bir turizm dönemi geçirileceğini anlıyoruz. Burası öyle zengin bir coğrafya ki peribacalarıyla, vadileri, yeraltı şehirleri ve müzeleri ile dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız farklı bir deneyim sunuyor. Kapadokya'nın güzellikleri ve zenginlikleri saymakla bitmiyor. Belki de eksik kalan yönümüz gastronomi alanındaki çalışmalardır. Bu festivalin de gastronomi yönünden bölgemizdeki eksiklikleri giderme noktasında iyi bir başlangıç yaratacağına inanıyorum." dedi.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise gastronominin, somut olmayan kültürel mirasın en önemli unsurlarından olduğunu ifade ederek, "Bölge gastronomisi çok uzun süredir ihmal edilmişti. Aşçılarımızın, şeflerimizin ve öğrencilerimizin emekleri bu etkinlikle sizlerle buluşuyor. Geçen yıl üniversitemizce hazırlanan 'Gastronomi mirası Kapadokya yemekleri' kitabı çok büyük ilgi gördü. Bu durum bizi cesaretlendirdi ve bu etkinliği düzenleme kararı aldık." diye konuştu.

Etkinlik yarın, KÜN'ün Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinin bahçesinde düzenlenecek Gastro Kapadokya Yemek Şenliği ile devam edecek. Program, katılımcıların bölgedeki turistik merkezleri ziyaretinin ardından sona erecek.

