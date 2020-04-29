Nevşehirliler sahura mehter marşlarıyla uyandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de vatandaşlar, sahura Belediye Mehter Takımı'nın marşlarıyla uyandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde mahallelerde konser ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi için hazırlanan üstü açık otobüs, ramazan ayı dolayısıyla mehter takımına tahsis edildi.

Otobüse sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yerleşen mehteran, Cevher Dudayev Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi.

Sahurda sokak aralarında gezen mehter takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Rasim Arı da otobüsün önünde yürüyerek vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavüs ile mücadele sürecinde evlerin zorunlu olmadıkça çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mehter takımının sahur vaktinde zaman zaman benzer etkinlikler düzenleyeceğini kaydeden Arı, şunları söyledi:

"Koronavirüs ile mücadele sürecinde halkımızın moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmamız gerekir. Bu süreçte, şehrimiz ve ülkemizde gündem oluşturan etkinlikler yaptık. Amacımız, halkımızın moralini yükseltmekti. Geçen yıl muhteşem bir ramazan ayı geçirmiştik, bu yıl bunlardan mahzun kaldık. Klasik hale gelmiş farklı etkinlikler yaptığımız üstü açık otobüs vardı. Bugün de halkımızı sahura mehter marşlarıyla uyandırmak istedik. Mehter takımımızla birlikte halkımızla kucaklaşıyoruz."

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan davulcuları için de çeşitli önlemler alındığını ifade eden Arı, davulcuların belediye tarafından tahsis edilen araçlarla görevli oldukları mahallelerde dolaştırılarak bu geleneğin yaşatıldığını da sözlerine ekledi.

