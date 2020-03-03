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NEVÜ Gökbörü okçuları 4 kupa birden kazandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Okçuluk Kulübü Sporcuları, bu yıl aziz şehitlerimiz anısına düzenlenen “Tarih İçin Bir Ok At” isimli okçuluk yarışmasından 4 kupa ile döndü.Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından geleneksel haline getirilen ve 3’üncüsü düzenlenen “Tarih İçin Bir Ok At” isimli okçuluk yarışması bu yıl “Aziz Şehitlerimiz Anısına” gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Okçuluk Kulübü Sporcuları, bu yıl aziz şehitlerimiz anısına düzenlenen “Tarih İçin Bir Ok At” isimli okçuluk yarışmasından 4 kupa ile döndü.
Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından geleneksel haline getirilen ve 3’üncüsü düzenlenen “Tarih İçin Bir Ok At” isimli okçuluk yarışması bu yıl “Aziz Şehitlerimiz Anısına” gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından üniversite ve kulüp sporcularının yer aldığı yarışmaya Nevşehir’i temsilen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Gökbörü Okçuluk Kulübü Sporcuları katıldı.
Çeşitli kategorilerde gerçekleştirilen yarışmaların ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gökbörü Okçuluk Kulübü Sporcuları; Üniversiteler arası takım yarışmasında 1.’lik, Gençler bireysel kategorisinde 1.’lik, Minikler bireysel kategorisinde 2.’lik, Büyük erkekler bireysel kategorisinde 3.’lük, Kulüpler takım yarışmasında 4.’lük ve Kadınlar bireysel kategorisinde 4.’lük elde ederek yarışmaya damga vurgu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gökbörü Okçuluk Kulübü Sporcuları, bu önemli başarının elde edilmesinde ve ata sporumuz olan okçuluğun yaşatılmasına destek ve ilgilerini eksik etmeyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve yönetimine teşekkürlerini sundu.

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