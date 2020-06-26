NEVÜ Rektörü Aktekin YKS’ye girecek adaylara başarılar diledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü ve ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girecek tüm adaylara başarılar diledi.

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’ye girecek adaylara başarılar dileyen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, adaylara ayrıca üniversite tercihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’yü tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Aktekin, “ Sevgili öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girmeye hak kazandığınız bu süreçte öncelikleri sizleri kutluyor, hepinize başarılar diliyorum. Hayatınızın en önemli dönüm noktalarından birine ulaşmış olduğunuz bu süreçte; üniversite tercihlerinin ne kadar önemli olduğunun bilinci ile hareket edeceğinize inanıyorum.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), gelişmiş akademik ve fiziki alt yapısı, nitelikli akademik kadrosu, geniş ölçekli bölüm ve programları ile tercih edilme oranları oldukça yüksek ülkemizin seçkin üniversiteleri arasındadır. Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz; istedikleri alanlarda uzmanlaşarak meslek sahibi olurlarken aynı zamanda bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kendilerini geliştirmektedirler.

Avrupa Komisyonu tarafından gerekli şartları taşıyan üniversitelere verilen “Diploma Eki” ve “AKTS” etiketlerine sahip bir üniversite olarak; Erasmus ve Mevlana Değişim Programları ile yurtiçi ve yurt dışında birçok üniversite ile ortak çalışmalarımız mevcuttur. Dünyada 70’in üzerinde üniversite ile anlaşmalarımız bulunmaktadır. Yurt dışındaki üniversiteler ile gerçekleştirdiğimiz ikili iş birliği anlaşmaları, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarının yanı sıra ortak gerçekleştirdiğimiz bilimsel proje ve programlar sayesinde küresel çapta bir üniversite konumuna yükselmiş durumdayız.

Kapadokya bölgesinin merkezinde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih etmenizi temenni ederek; en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.



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