YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. NEVÜ’de ’Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi’ kuruluyor

NEVÜ’de ’Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi’ kuruluyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 23.05.2020 12:45 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

NEVÜ’de ’Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi’ kuruluyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ’Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi’ kuracaklarını ve bununla ilgili çalışmalarının başladığını söyledi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUZEM) koordinatörlüğünde eğiticilerin eğitimi programlarının ikincisi olan ve Aarhus Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sedat Gümüş’ün “Uzaktan Eğitim Sürecinde Meslektaş İşbirliği” konulu sunumunun sonunda konuşan NEVÜ Rektörü Aktekin, öğrenme ve öğretme süreçlerinde akademik personelin işbirliği ve sürekli mesleki gelişimini desteklemeye, öğrenci merkezli daha nitelikli bir eğitim öğretim ortamı sağlamaya ve uluslararası standartlarda bir akademik ortam oluşturmaya katkı sunmak amacıyla NEVÜ’de dünyanın önde gelen üniversitelerindeki örneklere benzer şekilde bir ’Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi’ kuracaklarını ve bununla ilgili çalışmalarının başladığını ifade etti.
NUZEM Müdürü Dr. Gökçe Becit İşçitürk’ün moderatörlüğünde yürütülen programda Doç. Dr. Sedat Gümüş, Yükseköğretimde meslektaş işbirliği, birlikte başarma kültürü, mentörlük, meslektaş eşleştirme gibi işbirliğini destekleyici uygulamalar ve uzaktan eğitimde işbirliğinin sağlanması için önemli noktalar gibi birçok başlığa değindi.
“Uzaktan Eğitim Sürecinde Meslektaş İşbirliği” konulu sunuma NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile birlikte çok sayıda akademisyenin katılırken sunum sonrası soru cevap etkinliği yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
PARTNERKarantina onlara yaramadıKarantina onlara yaramadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 gün sonra toprağa verildi

10 gün sonra toprağa verildi

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas’ta Mayıs karı

Sivas’ta Mayıs karı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Nevşehir Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:16
Öğle
12:43
İkindi
16:36
Akşam
20:00
Yatsı
21:36

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sunar'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Sunar'dan Dünya Çevre Günü mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.