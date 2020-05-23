NEVÜ’de ’Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi’ kuruluyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ’Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi’ kuracaklarını ve bununla ilgili çalışmalarının başladığını söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUZEM) koordinatörlüğünde eğiticilerin eğitimi programlarının ikincisi olan ve Aarhus Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sedat Gümüş’ün “Uzaktan Eğitim Sürecinde Meslektaş İşbirliği” konulu sunumunun sonunda konuşan NEVÜ Rektörü Aktekin, öğrenme ve öğretme süreçlerinde akademik personelin işbirliği ve sürekli mesleki gelişimini desteklemeye, öğrenci merkezli daha nitelikli bir eğitim öğretim ortamı sağlamaya ve uluslararası standartlarda bir akademik ortam oluşturmaya katkı sunmak amacıyla NEVÜ’de dünyanın önde gelen üniversitelerindeki örneklere benzer şekilde bir ’Öğrenme ve Öğretme Mükemmeliyet Merkezi’ kuracaklarını ve bununla ilgili çalışmalarının başladığını ifade etti.

NUZEM Müdürü Dr. Gökçe Becit İşçitürk’ün moderatörlüğünde yürütülen programda Doç. Dr. Sedat Gümüş, Yükseköğretimde meslektaş işbirliği, birlikte başarma kültürü, mentörlük, meslektaş eşleştirme gibi işbirliğini destekleyici uygulamalar ve uzaktan eğitimde işbirliğinin sağlanması için önemli noktalar gibi birçok başlığa değindi.

“Uzaktan Eğitim Sürecinde Meslektaş İşbirliği” konulu sunuma NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile birlikte çok sayıda akademisyenin katılırken sunum sonrası soru cevap etkinliği yapıldı.



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