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NEVÜ’de “Yapım İşleri Mevzuatı Eğitimi”

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 31.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan teknik personellere yönelik “Yapım İşleri Mevzuatı Eğitimi” düzenlendi.NEVÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı girişimi ile 30 Ocak 2020 tarihinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Mustafa Hayri Efendi salonunda gerçekleştirilen eğitime; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan teknik personeller, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akademik personelleri ve öğrencilerinin yanı sıra, Kırşehir Belediyesi, Aksaray Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, Derinkuyu Belediyesi, Göreme Belediyesi, Uçhisar Belediyesi, Aksaray AFAD, Aksaray İl Özel İdaresi ve Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan toplam 72 teknik personel katıldı.Tüm gün süren eğitimde katılımcılara, 08.08.2019 Tarihli ve 30856 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 18.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliklerinin yapım işlerine etkisi, ihale mevzuatı, işin süresi, yer teslimi ve işe başlama, teknik personel bildirimi, makine ve ekipman bildirimi, alt yüklenici çalıştırılması, iş programı, süre uzatımları, gecikme cezası, yeni birim fiyat tespiti, revize birim fiyat hesabı, iş artış ve azalışları detaylı olarak anlatıldı.Eğitim, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan teknik personellere yönelik “Yapım İşleri Mevzuatı Eğitimi” düzenlendi.
NEVÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı girişimi ile 30 Ocak 2020 tarihinde NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Mustafa Hayri Efendi salonunda gerçekleştirilen eğitime; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan teknik personeller, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akademik personelleri ve öğrencilerinin yanı sıra, Kırşehir Belediyesi, Aksaray Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, Derinkuyu Belediyesi, Göreme Belediyesi, Uçhisar Belediyesi, Aksaray AFAD, Aksaray İl Özel İdaresi ve Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan toplam 72 teknik personel katıldı.
Tüm gün süren eğitimde katılımcılara, 08.08.2019 Tarihli ve 30856 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 18.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat değişikliklerinin yapım işlerine etkisi, ihale mevzuatı, işin süresi, yer teslimi ve işe başlama, teknik personel bildirimi, makine ve ekipman bildirimi, alt yüklenici çalıştırılması, iş programı, süre uzatımları, gecikme cezası, yeni birim fiyat tespiti, revize birim fiyat hesabı, iş artış ve azalışları detaylı olarak anlatıldı.
Eğitim, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

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