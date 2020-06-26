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NEVÜ’ye 3 yeni bölüm ve program müjdesi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 26.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), 3 yeni bölüm ve programı daha bünyesine kattı.9 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 17 araştırma merkezi ve 22 bine yakın öğrencisiyle kurulduğu 2007 yılında itibaren bulunduğu şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarını da gözeten Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), her alanda hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.NEVÜ Rektörü Prof.

NEVÜ’ye 3 yeni bölüm ve program müjdesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), 3 yeni bölüm ve programı daha bünyesine kattı.
9 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 17 araştırma merkezi ve 22 bine yakın öğrencisiyle kurulduğu 2007 yılında itibaren bulunduğu şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarını da gözeten Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), her alanda hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, YÖK tarafından onaylanan bölüm ve programlara yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanacağının müjdesini verdi. Aktekin, “Üniversitemiz bünyesinde yeni bölüm ve programların açılmasına yönelik YÖK’e yaptığımız başvurumuz olumlu sonuçlandı. Böylelikle üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde ‘Psikoloji Bölümü’, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde ‘Bilgisayar Mühendisliği’ ve Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde de ‘Kontrol Otomasyon’ programını açmış olduk. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öğrenci kabul ve kayıtları ile birlikte de bu yeni bölüm ve programlarımıza öğrenci almaya da başlayacağız. Ben bu vesileyle başta üniversitemiz ve bulunduğumuz şehrimiz olmak üzere, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız yeni bölüm ve programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

NEVÜ’ye 3 yeni bölüm ve program müjdesi

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