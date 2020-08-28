Nevvar Salih İşgören Vakfından okullara dezenfektan desteği

Nevvar Salih İşgören Vakfı, Nevvar ve Salih İşgören adını taşıyan eğitim kurumlarına dezenfektanlar dağıttı.

Nevvar Salih İşgören Vakfı, hayatlarını kaybeden Nevvar ve Salih İşgören adına İzmir’e kazandırılan onlarca esere desteğini devam ettiriyor. Vakıf bu kapsamda, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü pandemisi nedeniyle Nevvar ve Salih İşgören adını taşıyan eğitim kurumlarına pedallı el dezenfektanları standı ve dezenfektanlar dağıttı.

Vakıf ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullara, üniversiteler bünyesindeki fakülte ve yüksekokullara, onkoloji alanında tedavi hizmeti alan çocukların bulunduğu DEÜ Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesine dezenfektan dağıtımları gerçekleştirdi. Vakıf mütevelli heyeti adına Genel Sekreter Mahir Dinç, ilk etapta 15 kurumun yetkilisine söz konusu dezenfektanları teslim etti.

Mahir Dinç, "İşgören Ailesinin hayırlarına, tamamı kamu adına hizmet veren o eserlere, onların yokluklarında da sahip çıkmak vakıf yönetim kurulumuz için bir ödev. Vakfımız bütçesi nispetinde her zaman olduğu gibi korona virüsü ile mücadele sürecinde de en önde savaşan sağlık çalışanlarının çabalarına saygıyla, yeni sağlık desteklerini sürdürecektir" dedi.

Nevvar Salih İşgören Vakfı, pandemi riskini azaltmaya yönelik dezenfektan bağışlarının okullarda, hastanelerde ve huzurevlerinde devam edileceğini bildirdi.

Vakıf, söz konusu pedallı el dezenfektan stantlarının ve dezenfektan sıvılarının ise Konak Mersinli Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölyelerinden temin edildiğini, okulun üretim faaliyetlerinin desteklendiğini ve yeni siparişlerinde verildiğini aktardı.

