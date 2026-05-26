SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

New York Knicks, 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi

NBA Doğu Konferansı final serisinde New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı. Knicks, 1999’dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.

New York Knicks, 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi
Cevdet Berker İşleyen

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) finale yükselen ilk takım belli oldu. Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Rocket Arena’da oynanan müsabakada Cleveland Cavaliers ile karşılaşan New York Knicks, rakibini 130-93’lük skorla mağlup ederek seriyi 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Üst üste 11. play-off galibiyetini alan ve Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999’dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı. Knicks’te Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaund, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15’er sayıyla mücadele etti. Cavaliers’ta ise Donovan Mitchell’ın 31 ve Evan Mobley’nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
New York Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yönetime Osimhen için talimatı verdi! İngiliz devinin hocası: Onu takımda istiyorumYönetime Osimhen için talimatı verdi! İngiliz devinin hocası: Onu takımda istiyorum
Galatasaray'a haber gönderdi! 'Geri dönüyorum'Galatasaray'a haber gönderdi! 'Geri dönüyorum'
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.