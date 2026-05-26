Rafael Leao veda mesajını yayınladı! Galatasaray ve Fenerbahçe devrede

Avrupa transfer piyasasında son yılların en büyük bomba patlamak üzere. Milan forması giyen dünyaca ünlü Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao, İtalya'daki geleceğine dair çok konuşulacak bir ayrılık mesajı yayınladı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, 26 yaşındaki süper yıldızı kadrosuna katmak için adeta birbirine girdi.

Burak Kavuncu
POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

talya Serie A ekibi Milan’dan ayrılık sinyali veren dünyaca ünlü Portekizli süper yıldız Rafael Leao, Süper Lig’in iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe’yi transferde karşı karşıya getirdi.

TRANSFERDE YÜZYILIN BOMBASI! SÜPER LİG DEVLERİ RAFAEL LEAO İÇİN SAVAŞIYOR...

İtalya Serie A ekibi Milan'dan ayrılık sinyali veren dünyaca ünlü Portekizli süper yıldız Rafael Leao, transfer piyasasını altüst etti. Galatasaray, yıllık 10 milyon euro net maaşı gözden çıkararak oyuncuya ilk resmi sözlü teklifini iletirken, Fenerbahçe de yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

RAFAEL LEAO VEDA ETTİ: "GELECEK SEZON MİLAN UMARIM..."

Milan'da geçirdiği zorlu sezonun ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Portekizli yıldız, mental ve fiziksel olarak yıprandığını belirterek şu ifadelerle ayrılık sinyali verdi. Leoa, "Bu sezon beni hem fiziksel hem mental olarak çok zorladı. Elinden geleni yapan herkese teşekkür ediyorum. Umarım Milan gelecek sezon yeniden başarı ve mutluluk dolu günlere döner." ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK BASTIRAN KULÜP GALATASARAY, SÖZLÜ TEKLİF YAPILDI"

İtalyan basınının en prestijli gazetelerinden La Gazzetta dello Sport yazarı Matteo Moretto, transfer harekatının perde arkasını çarpıcı detaylarla duyurdu.

"Leao için en çok bastıran kulüplerden birinin Galatasaray olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray yakın zamanda oyuncuya sözlü bir teklif de iletti; maaş anlamında çok çok önemli rakamlardan bahsediyoruz. Kulüpler arasında ise henüz resmi bir temas gerçekleşmedi. Ancak Galatasaray bugün için Rafael Leao'nun önceliği değil. Leao beklemek; Milan'ın yeni teknik direktörünün kim olacağını ve başka hangi tekliflerin geleceğini görmek istiyor."

Gelen bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, bu transfer çılgınlığı için bütçeyi sonuna kadar zorluyor. Galatasaray’ın Leao’ya yıllık net 10 milyon euro gibi Türkiye tarihine geçecek devasa bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE DE PUSUDA! HAKAN SAFİ VE MALDİNİ PAYLAŞIMINA LEAO'DAN YORUM

Fenerbahçe cephesi de Leao transferinde en istekli kulüplerden biri olarak durumunu yakından takip ediyor. Portekizli yıldızın transfer ateşi, Fenerbahçe cephesinden gelen bir sosyal medya etkileşimiyle daha da alevlendi.

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi ve Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini'nin yer aldığı bir fotoğraf paylaşımının altına bizzat Rafael Leao'nun 'Efsane' yorumunu bırakması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve "Fenerbahçe devreye girdi" yorumlarını beraberinde getirdi.

DÜNYA KUPASI FAKTÖRÜ: KARAR TURNUVADAN SONRA

Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre, Rafael Leao transferinde nihai kararın verilmesi biraz zaman alabilir. Yıldız futbolcunun önümüzdeki Dünya Kupası'nda göstereceği performansa güvendiğini ve turnuva sonrasında gelebilecek diğer dev teklifleri de masaya koymak istediğini belirten Moretto, "Dünya Kupası'ndan sonra Rafa Leao'nun etrafında nasıl bir durumun gelişebileceğini daha net anlayacağız ama Galatasaray kesinlikle bu masadaki en ciddi aktörlerden biri" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Milan son dakika fenerbahçe galatasaray Hakan Safi Rafael Leao
