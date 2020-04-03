YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. New York şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada yarışlarına hazırlanıyor

New York şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada yarışlarına hazırlanıyor

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.04.2020 10:20 | Son Güncelleme

Vücut geliştirme sporunda 2013 yılından bu yana ülkemizi temsil eden Baran Kalaycı, Amerika’nın New York eyaletinde yapılan Amerika kıtası yarışlarında birinci oldu.Daha önce katıldığı Türkiye şampiyonalarında da sürekli şampiyon olan Baran Kalaycı, yaklaşık 6 senedir ülkemizi uluslararası arenalarda temsil ediyor.

New York şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada yarışlarına hazırlanıyor

Vücut geliştirme sporunda 2013 yılından bu yana ülkemizi temsil eden Baran Kalaycı, Amerika’nın New York eyaletinde yapılan Amerika kıtası yarışlarında birinci oldu.
Daha önce katıldığı Türkiye şampiyonalarında da sürekli şampiyon olan Baran Kalaycı, yaklaşık 6 senedir ülkemizi uluslararası arenalarda temsil ediyor. Amerika’da yapılan son yarışlarda 32 kişi arasından sıyrılarak birinciliği elde eden Kalaycı, şimdi de Haziran ayında Kanada’nın Toronto şehrinde yapılacak olan vücut geliştirme şampiyonasına hazırlanıyor. Kalaycı, “Birinci olmadan dönmek yok” dedi.

New York şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada yarışlarına hazırlanıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep’te cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Aliağa semt pazarı hizmete açıldı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'de geçen yaz kaybolan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu

Eskişehir Korona’ya karşı sıfır toleransta

Eskişehir Korona’ya karşı sıfır toleransta

Osmaniye Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:11
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:06
Yatsı
20:23

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Burçin Eczanesi
Merkez
Çalık Eczanesi
Merkez
Yüksek Eczanesi
Merkez
Semih Gül Eczanesi
Kadirli
Melike Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Konuk Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de Masöz Ve Masör Kursu Açıldı

Osmaniye'de Masöz Ve Masör Kursu Açıldı

Kadirli'de Baz Istasyonu Tepkisi

Kadirli'de Baz Istasyonu Tepkisi

Hastanede seks skandalı

Hastanede seks skandalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.