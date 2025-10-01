SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Newcastle, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i deplasmanda farklı mağlup etti!

Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i deplasmanda 4-0 mağlup ederek, Avrupa'daki iddiasını ortaya koydu. Anthony Gordon'ın iki penaltı golü ve Nick Woltemade'nin erken golü, İngiliz ekibine rahat bir galibiyet getirdi. Harvey Barnes'ın son dakikalardaki golü ise skoru perçinledi.

Newcastle, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i deplasmanda farklı mağlup etti!
Burak Kavuncu

Anthony Gordon'ın İki Penaltısı ve Nick Woltemade'nin Golüyle Newcastle, Belçika'da 4-0'lık Galibiyete Ulaştı

Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Union Saint-Gilloise karşısında adeta şov yaptı. Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 17. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle öne geçti. Tonali'nin şutunda seken topu tamamlayan Woltemade, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının ortalarında Anthony Gordon'ın kazandığı penaltıyı gole çevirmesiyle Newcastle rahatladı.

Newcastle, Şampiyonlar Ligi nde Union Saint-Gilloise i deplasmanda farklı mağlup etti! 1

Devre arasına 2-0'lık üstünlükle giren Newcastle, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. VAR incelemesi sonucunda kazanılan bir diğer penaltıyı da Anthony Gordon gole çevirerek farkı üçe çıkardı. Maçın son dakikalarında oyuna giren Harvey Barnes, skoru 4-0'a getirerek Newcastle'ın galibiyetini ilan etti. Karşılaşmada Anthony Gordon attığı iki golle maçın yıldızı olurken, Nick Woltemade ve Harvey Barnes da skora katkı sağlayarak galibiyette önemli rol oynadılar. Newcastle'ın bu galibiyeti, 2003 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyeti olması açısından da büyük önem taşıyor. Pazar günü Arsenal karşısında alınan dramatik mağlubiyetin ardından bu galibiyet, takımın moralini yükseltti ve gruptaki iddialarını güçlendirdi.

Newcastle, Şampiyonlar Ligi nde Union Saint-Gilloise i deplasmanda farklı mağlup etti! 2

Teknik direktör Eddie Howe'un taktiksel değişiklikleri ve oyuncuların performansı, Newcastle'ın bu farklı galibiyetinde belirleyici oldu. Özellikle Anthony Gordon'ın performansı, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncunun performansı, Newcastle'ın geleceği açısından umut verici olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, takımın savunmadaki başarısı da dikkat çekti. Union Saint-Gilloise'in hücumlarını etkili bir şekilde durduran Newcastle savunması, rakibine gol şansı tanımadı. Bu galibiyetle Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını gösterirken, Union Saint-Gilloise ise evinde beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Newcastle United'ın bu farklı galibiyeti, Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettireceğinin sinyallerini veriyor. Takımın performansı ve Anthony Gordon'ın yıldızlaşması, Newcastle taraftarlarını heyecanlandırırken, teknik direktör Eddie Howe ve ekibinin başarısı da takdir topluyor. Newcastle, bu galibiyetle gruptaki diğer maçlar öncesinde moral bulurken, Union Saint-Gilloise ise toparlanmak için önündeki maçlara odaklanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe Beko'dan farklı başlangıç!Fenerbahçe Beko'dan farklı başlangıç!
Yusuf Demir'in transferi Cimbom'a pahalıya patladı!Yusuf Demir'in transferi Cimbom'a pahalıya patladı!
Anahtar Kelimeler:
Newcastle United şampiyonlar ligi Union Saint-Gilloise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.