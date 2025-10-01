Newcastle, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i deplasmanda farklı mağlup etti!

Anthony Gordon'ın İki Penaltısı ve Nick Woltemade'nin Golüyle Newcastle, Belçika'da 4-0'lık Galibiyete Ulaştı

Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Union Saint-Gilloise karşısında adeta şov yaptı. Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 17. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle öne geçti. Tonali'nin şutunda seken topu tamamlayan Woltemade, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının ortalarında Anthony Gordon'ın kazandığı penaltıyı gole çevirmesiyle Newcastle rahatladı.

Devre arasına 2-0'lık üstünlükle giren Newcastle, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. VAR incelemesi sonucunda kazanılan bir diğer penaltıyı da Anthony Gordon gole çevirerek farkı üçe çıkardı. Maçın son dakikalarında oyuna giren Harvey Barnes, skoru 4-0'a getirerek Newcastle'ın galibiyetini ilan etti. Karşılaşmada Anthony Gordon attığı iki golle maçın yıldızı olurken, Nick Woltemade ve Harvey Barnes da skora katkı sağlayarak galibiyette önemli rol oynadılar. Newcastle'ın bu galibiyeti, 2003 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyeti olması açısından da büyük önem taşıyor. Pazar günü Arsenal karşısında alınan dramatik mağlubiyetin ardından bu galibiyet, takımın moralini yükseltti ve gruptaki iddialarını güçlendirdi.

Teknik direktör Eddie Howe'un taktiksel değişiklikleri ve oyuncuların performansı, Newcastle'ın bu farklı galibiyetinde belirleyici oldu. Özellikle Anthony Gordon'ın performansı, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncunun performansı, Newcastle'ın geleceği açısından umut verici olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, takımın savunmadaki başarısı da dikkat çekti. Union Saint-Gilloise'in hücumlarını etkili bir şekilde durduran Newcastle savunması, rakibine gol şansı tanımadı. Bu galibiyetle Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını gösterirken, Union Saint-Gilloise ise evinde beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Newcastle United'ın bu farklı galibiyeti, Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettireceğinin sinyallerini veriyor. Takımın performansı ve Anthony Gordon'ın yıldızlaşması, Newcastle taraftarlarını heyecanlandırırken, teknik direktör Eddie Howe ve ekibinin başarısı da takdir topluyor. Newcastle, bu galibiyetle gruptaki diğer maçlar öncesinde moral bulurken, Union Saint-Gilloise ise toparlanmak için önündeki maçlara odaklanacak.