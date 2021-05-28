Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Nike şirketinde çalışan kadın, bir promosyon etkinliğinin lojistik çalışmaları için bulunduğu bir otelde yıldız futbolcu Neymar'ın cinsel saldırısıyla karşılaştığını Nike yönetimine bildirmesi üzerine, şirket içinde 2018 yılında ön soruşturma başlatılmıştı.

Dünyanın önde gelen spor malzemesi üreticisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nike, bir çalışanı tarafından gündeme getirilen cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili başlattığı iyi niyet soruşturmasına katkı vermediği için Neymar ile sportif iş birliğini sonlandırmıştır" denildi.

Nike, 13 yıllık birlikteliğin ardından hiç bir gerekçe göstermeden geçen yıl ağustos ayında Neymar ile yollarını ayırmıştı. Brezilyalı oyuncu, Nike'ın geçen yıl sözleşmeyi feshetmesinin ardından Puma ile anlaşmıştı.

HEM TECAVÜZ HEM SALDIRI SUÇLAMASI

SBT Brasil Televizyonu'na konuşan Trindade, Neymar'ın 15 Mayıs 2019'da Paris'te bir otel odasında kendisine hem tecavüz ettiğini hem de saldırdığını öne sürmüştü.

Neymar ise Instagram hesabından Najila Trindade'yle arasındaki Whatsapp yazışmalarını paylaşarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Neymar'a inandığını ifade etmişti.