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Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

28.05.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nike, hakkında yöneltilen cinsel saldırı suçlamasının ardından şirket tarafından başlatılan iç soruşturmayla ilgili iş birliği yapmayı reddettiği gerekçesiyle Paris Saint Germain (PSG) takımının yıldız oyuncusu Neymar ile geçen yıl ağustos ayında sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Nike şirketinde çalışan kadın, bir promosyon etkinliğinin lojistik çalışmaları için bulunduğu bir otelde yıldız futbolcu Neymar'ın cinsel saldırısıyla karşılaştığını Nike yönetimine bildirmesi üzerine, şirket içinde 2018 yılında ön soruşturma başlatılmıştı.

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Dünyanın önde gelen spor malzemesi üreticisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nike, bir çalışanı tarafından gündeme getirilen cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili başlattığı iyi niyet soruşturmasına katkı vermediği için Neymar ile sportif iş birliğini sonlandırmıştır" denildi.

Nike, 13 yıllık birlikteliğin ardından hiç bir gerekçe göstermeden geçen yıl ağustos ayında Neymar ile yollarını ayırmıştı. Brezilyalı oyuncu, Nike'ın geçen yıl sözleşmeyi feshetmesinin ardından Puma ile anlaşmıştı.

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HEM TECAVÜZ HEM SALDIRI SUÇLAMASI

SBT Brasil Televizyonu'na konuşan Trindade, Neymar'ın 15 Mayıs 2019'da Paris'te bir otel odasında kendisine hem tecavüz ettiğini hem de saldırdığını öne sürmüştü.

Neymar ise Instagram hesabından Najila Trindade'yle arasındaki Whatsapp yazışmalarını paylaşarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Neymar'a inandığını ifade etmişti.

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NE OLMUŞTU?

Genç kadın, Neymar'ın prezervatif kullanmak istememesi nedeniyle aralarında gerginlik çıktığını, sonrasında saldırganlaşan Neymar'ın durmasını istediği halde kendisine tecavüz ettiğini ve saldırdığını öne sürmüştü.

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Najila Trindade'nin çektiği iddia edilen görüntülerde, bir kadın ile erkek arasında tartışma yaşandığı, videodaki kadının "Sana vuracağım, çünkü dün sen beni dövdün" dediği görülmüştü. Neymar da 26 yaşındaki Trindade ile iki kez buluştuğunu açıklamıştı.

YİNE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Neymar, hakkında bu yıl içinde Brezilya’da bir kadın tarafından cinsel saldırı suçlaması yapılmış, ancak daha sonra bu suçlama geri çekilmişti.


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Neymar Fransa
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