Neymar, annesinin sevgilisini evden kovdu

Neymar'ın 53 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves'in kendisinden 31 yaş küçük Tiago Ramos ile yeni bir aşka yelken açması büyük ses getirmiş ancak Ramos'un daha önceki sevgililerinin erkek olduğunun ortaya çıkmasıyla taze ilişki 2 hafta sonra bitmişti.
Tiago Ramos'un eski sevgilisinin Brezilya basınına yaptığı açıklama büyük ses getirdi. Extra'ya konuşan PR danışmanı olan Irinaldo Oliver, "Tiago ile Ağustos 2018'de ilişki yaşamaya başladık. O her zaman biseksüeldi ve her zaman yaşlı kadınları severdi. İlişkimiz bittiğinde beni engelledi ama çok tatlı bir çocuk. İlişkimizin bitme sebebi onun futbolcu olma hayaliydi" ifadelerini kullandı.
Brezilya basını ayrıca çiftin ayrılığına dair çok çarpıcı bir iddia da ortaya attı. Ramos'un, yıldız futbolcunun aşçısıyla ilişkisi olduğunu öğrenildiği an Neymar'ın onu evden attığı ileri sürüldü.Haberde ayrıca Tiago Ramos'un eşyalarını toplayarak ailesinin yanına döndüğü belirtildi.
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