SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Neymar, annesinin sevgilisini evden kovdu

Neymar, annesinin sevgilisini evden kovdu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2020 21:18 | Son Güncelleme

Breziyalı yıldız Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves'in, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan biseksüel olduğu için ayrıldığı iddia edilmişti. Brezilya basınında yer alan haberde Ramos'un, Neymar'ın aşçısıyla ilişkisi olduğunun ortaya çıkması nedeniyle, Brezilyalı oyuncunun Ramos'u evden kovduğu belirtildi.

Neymar'ın 53 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves'in kendisinden 31 yaş küçük Tiago Ramos ile yeni bir aşka yelken açması büyük ses getirmiş ancak Ramos'un daha önceki sevgililerinin erkek olduğunun ortaya çıkmasıyla taze ilişki 2 hafta sonra bitmişti.

ESKİ SEVGİLİDEN İTİRAF: O HER ZAMAN BİSEKSÜELDİ

Tiago Ramos'un eski sevgilisinin Brezilya basınına yaptığı açıklama büyük ses getirdi. Extra'ya konuşan PR danışmanı olan Irinaldo Oliver, "Tiago ile Ağustos 2018'de ilişki yaşamaya başladık. O her zaman biseksüeldi ve her zaman yaşlı kadınları severdi. İlişkimiz bittiğinde beni engelledi ama çok tatlı bir çocuk. İlişkimizin bitme sebebi onun futbolcu olma hayaliydi" ifadelerini kullandı.
neymar-in-annesi-sevgilisinin-asci-ile-iliskisi-13166081_5932_m

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: RAMOS'UN, NEYMAR'IN AŞÇISIYLA İLİŞKİSİ VARDI

Brezilya basını ayrıca çiftin ayrılığına dair çok çarpıcı bir iddia da ortaya attı. Ramos'un, yıldız futbolcunun aşçısıyla ilişkisi olduğunu öğrenildiği an Neymar'ın onu evden attığı ileri sürüldü.Haberde ayrıca Tiago Ramos'un eşyalarını toplayarak ailesinin yanına döndüğü belirtildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
UEFA'dan flaş yardım paketi!UEFA'dan flaş yardım paketi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neymar nadine goncalves tiago ramos

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Son notu yürek burktu

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Son notu yürek burktu

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

Galatasaray'da büyük deprem!

Galatasaray'da büyük deprem!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Galatasaraylı eski yıldız dolandırıldı!

Galatasaraylı eski yıldız dolandırıldı!

Fenerbahçe Gomis bombasını patlatıyor!

Fenerbahçe Gomis bombasını patlatıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesar Sampaio: Ronaldo ölümden döndü

Ronaldo ölümden döndü!

Neymar, annesinin sevgilisini evden kovdu

Annesinin sevgilisini evden kovdu!

Rusya Premier Lig'in haziran sonunda başlatılması planlanıyor

Rusya Ligi için tarih verildi

UEFA'dan flaş açıklama!

UEFA'dan flaş yardım paketi!

FIFA, 5 oyuncu değiştirme hakkı getiriyor

Futbola yeni kural geliyor!

Yılın takası! Ozan Kabak - Hakan Çalhanoğlu...

Yılın takası! Ozan - Hakan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.