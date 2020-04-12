Neymar'dan annesinin 22 yaşındaki sevgilisine olay yorum

27 yaşındaki Neymar Jr.'ın annesi Nadine Goncalves, hayatının ikinci baharını yaşıyor. 22 yaşındaki sevgilisiyle aşkını Instagram hesabından ilan eden Nadine, hem oğlu Neymar Jr'dan hem de eski eşi Neymar Pai'den destek aldı.
Neymar, annesine 'mutlu ol, seni seviyorum anne' yorumunu yaptı. Daha önce de 22 yaşındaki isimle görüşen Neymar bu ilişkiyi önceden biliyordu.
o namorado da nadine chegando na cozinha do neymar pra pegar o cozinheiro pic.twitter.com/75b1lDZ0cH— nanda (@nanndk) April 12, 2020
Babası Neymar Pai ise eski eşine alkış emojisiyle karşılık verdi. Neymar'ın annesi Nadine, oğlunun kurduğu 'Neymar Jr. Enstitüsü Projesi'nin başkanlığını yapıyor.
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