Neymar'dan annesinin 22 yaşındaki sevgilisine olay yorum

27 yaşındaki Neymar Jr.'ın annesi Nadine Goncalves, hayatının ikinci baharını yaşıyor. 22 yaşındaki sevgilisiyle aşkını Instagram hesabından ilan eden Nadine, hem oğlu Neymar Jr'dan hem de eski eşi Neymar Pai'den destek aldı.

NEYMAR'DAN DESTEK

Neymar, annesine 'mutlu ol, seni seviyorum anne' yorumunu yaptı. Daha önce de 22 yaşındaki isimle görüşen Neymar bu ilişkiyi önceden biliyordu.

22 YAŞINDAKİ DAMAT ADAYI, 'TİKTOK' İSİMLİ PAYLAŞIM PLATFORMUNDA FENOMEN

o namorado da nadine chegando na cozinha do neymar pra pegar o cozinheiro pic.twitter.com/75b1lDZ0cH — nanda (@nanndk) April 12, 2020

BABASI DA ESKİ EŞİNE DESTEK VERDİ

Babası Neymar Pai ise eski eşine alkış emojisiyle karşılık verdi. Neymar'ın annesi Nadine, oğlunun kurduğu 'Neymar Jr. Enstitüsü Projesi'nin başkanlığını yapıyor.