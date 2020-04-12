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Neymar'dan annesinin 22 yaşındaki sevgilisine olay yorum

FRANSA HABERLERİ  | 12.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Neymar'ın annesi Nadine, 22 yaşındaki yeni sevgilisiyle aşkını Instagram hesabından ilan etti. Nadine Goncalves 53 yaşında ve 1.2 milyon takipçisi var.

27 yaşındaki Neymar Jr.'ın annesi Nadine Goncalves, hayatının ikinci baharını yaşıyor. 22 yaşındaki sevgilisiyle aşkını Instagram hesabından ilan eden Nadine, hem oğlu Neymar Jr'dan hem de eski eşi Neymar Pai'den destek aldı.

NEYMAR'DAN DESTEK

Neymar, annesine 'mutlu ol, seni seviyorum anne' yorumunu yaptı. Daha önce de 22 yaşındaki isimle görüşen Neymar bu ilişkiyi önceden biliyordu.

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BABASI DA ESKİ EŞİNE DESTEK VERDİ

Babası Neymar Pai ise eski eşine alkış emojisiyle karşılık verdi. Neymar'ın annesi Nadine, oğlunun kurduğu 'Neymar Jr. Enstitüsü Projesi'nin başkanlığını yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
neymar nadine goncalves

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
geniş aile
Hayırlı işler
Şu genişliğe bakar mısınız :) çok ilginç ama çok...
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