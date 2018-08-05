Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı Elif Aksu!

Türkiye, Elif Aksu'yu geçtiğimiz yıl Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı.

Elif Aksu kimdir?

1 / 22 Herkes onu konuşuyor Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari’si ile kaza yaptı. Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

2 / 22 Herkes onu konuşuyor Hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise Elif'in mahkemeye dahi çıkarılmasını beklemeden uçağına atlayıp Londra'ya kaçtı.

3 / 22 Herkes onu konuşuyor Filmleri aratmayan olay İspanyol, İngiliz basınının yanısıra Türkiye gündeminde de geniş yer buldu.

4 / 22 Herkes onu konuşuyor Sosyal medyada yapılan yorumlar ise azınacak kadar değildi. Sözlüklerde yapılan yorumlardan biri de şöyleydi: Gözlerimi 5 saniyeliğine kapayıp şu senaryoyu hayal etmeyi denedim, IMDb direkt 9'u gösterdi.

5 / 22 Herkes onu konuşuyor "Ferrari’siyle kaza yapıp sevgilisinin özel uçağıyla kaçarken yakayı ele veren manken" başlığıyla haberlere konu olan Elif Aksu'nun bu olay sonrasında şöhretini pekiştirdiğini söylemek yanlış olmaz.

6 / 22 Herkes onu konuşuyor Olayın Türkiye'de duyulması sonucu Aksu'nun Instagram'daki takipçi sayısı 4'e katlandı. Bunların büyük çoğunluğu da tabi ki Türk hayranları. Aksu sosyal medya üzerinden kendisine gelen esprili yorumlara da kayıtsız kalmıyor ve cevap veriyor.

7 / 22 Herkes onu konuşuyor Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana’ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor.

8 / 22 Herkes onu konuşuyor Ünlü model bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya’ya geliyor, fırsat buldukça da Galatasaray maçları için soluğu Seyrantepe'de alıyor. Bayramları kutluyor, Türkiye'de yaşanan pek çok olaya da sessiz kalmıyor.

9 / 22 Herkes onu konuşuyor Aksu, modellik serüvenine çıkarken Adriana Lima'dan etkinlendiğini belirtiyor.

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11 / 22 Herkes onu konuşuyor Pek çok dergiye kapak kızı ve bir çok markanın da reklamlarında boy gösteren Aksu, Avusturya'nın önemli modellik ajanslarından biri olan Next Company ile çalışıyor.

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13 / 22 Herkes onu konuşuyor Aksu, işi gereği Londra, Paris, Tokyo ve Viyana gibi şehirler arasında mekik dokuyor.

14 / 22 Herkes onu konuşuyor Ünlü modelin şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermesiydi. Klipte cesur sahneleri olan Aksu, şöhret basamaklarını daha hızlı çıkmaya başlamıştı.

15 / 22 Herkes onu konuşuyor Daha sonras ise aşk hayatında hareketli günler yaşamaya başladı.

16 / 22 Herkes onu konuşuyor İngiliz formula pilotı James Rossiter ile bir süre aşk yaşadı. Aksu, hızlı hayatına bir de pilot sevgilisini sokmuştu.

17 / 22 Herkes onu konuşuyor 2016 yılında Cannes’daki amfAR etkinliği kapsamındaki Bella Hadid, Karlie Kloss, Izabel Goulart, Jessice Hart, Lily Donaldson ile aynı podyumda yer aldı. Hiç şüphe yok ki bir Türk modelin ulaşabileceği en yüksek seviyeleri gördü.

18 / 22 Herkes onu konuşuyor Bazıları Ibiza'da yaşanan olaydan sonra Elif Aksu'nun hızlı hayatına yenilip modellik kariyerini bitirebileceğini düşünürken, ünlü model bu söylemlerin aksine sürpriz bir projeyle karşımıza çıktı.

19 / 22 Herkes onu konuşuyor Aksu son olarak dünyanın en futbolcularından biri olan Neymar ile aynı reklamda boy gösterdi. İkili bir akıllı telefon markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti.

20 / 22 Herkes onu konuşuyor Reklamda Neymar'ın, Aksu'nun peşinde koştuğu görülüyor. Bu reklam yayınlandıktan sosyal medyada da "Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı" gibi pek çok yorum yapıldı.

21 / 22 Herkes onu konuşuyor Çalkantılı ve hızlı hayatıyla konuşulan modelin bundan sonraki serüvenleri ise şimdiden merak konusu.