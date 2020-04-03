Neymar'ın 50 milyonluk karantina evi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolcuların da hayatını etkiledi. Brezilyalı oyuncu, yakın arkadaşlarıyla birlikte kendisini 2016 yılında aldığı 7 milyon Sterlin değerindeki bu evde karantinaya aldı. Neymar sosyal medyadan sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı gerekçesiyle çok sayıda eleştiri alsa da karantina kurallarına uyduğunu iddia ediyor.
Neymar, Sylvester Stallone'un "Cehennem Melekleri" adlı filminin çekildiği Mangaratiba bölgesinde bulunan bu evde 2018 yılında ayağı kırıldığında da kalmıştı. Neymar'ın evinde iskele ve helikopter pistinin yanı sıra, spor salonu, tenis kortu, sauna, masaj odası, spa ve jakuzi gibi çok sayıda yer bulunuyor. 3000 şişelik şarap mahzeni de bulunan evin komşuları arasında Emerson Sheik ve Brezilyalı Emmy adayı aktris Adriana Esteves.
"Rüya evi"nde arkadaşları ile birlikte vakit geçiren Neymar, Instagram hesabından arkadaşlarıyla birlikte pozunu "İnsanlar hayatta sadece sevgiye ve arkadaşlara ihtiyaç duyarlar" pozuyla paylaştı. Neymar'ın evi ayrıca Rio de Janeiro sakinleri için oldukça popüler bir yer olan ve 365 adadan oluşan Angra Dos Reis'e kısa bir mesafede bulunuyor. Neymar, annesi, kız kardeşi ve üvey annesi gibi ailenin diğer üyelerinden uzak duruyor. Brezilyalı yıldız bu durumun herkesin iyiliği için olduğunu belirtiyor ve kendisini izole ediyor.
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