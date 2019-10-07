Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Brezilyalı futbolcu Neymar'a 'tecavüz' davasından müjdeli haber geldi.

Najila Trindade'nin elindeki seks ve darp görüntülerini "Harddisk çalınmış" diyerek mahkemeye sunamaması üzerine "Delil yetersizliği" sebebiyle Neymar’a beraat kararı verildi.

Ayrıca, "Najila Trindade'nin şehvetli şekilde Neymar’a seks kumpası kurup ondan faydalandığı" kararıyla, Brezilyalı modelin tazminat cezası ödemesine hükmedildi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTI

Neymar'a 15 Mayıs'ta Paris'te model Najila Trindade'ye tecavüz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Bu olaydan bir gün sonra Trindade, gizli kamerayla çektiği görüntülerde Neymar'a saldırırken, bunu da bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyordu.

"BENİ CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI"

O günlerde Brezilya basınına konuşan Najila, "Birbirimize Instagram'dan mesajlar atıyorduk. Beni Paris'e çağırdı ancak yolculuk masraflarını karşılayamazdım. Otel ve uçak biletini satın almış. O gece bana tecavüz ederken dayak attı. Ona prezervatif bulmasını söyledim. Olmazsa, kabul etmeyeceğimi belirttim. Cevap dahi vermedi. Devam etti. Cinsel ilişkiye zorladı. Durmasını istedim ama durmadı. Bana şiddet uyguladı. Her şey zaten çok hızlı gerçekleşti" ifadelerini kullanmıştı.