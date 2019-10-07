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Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Brezilyalı model Najila Trindade, futbolcu Neymar'a kendisine şiddet uyguladığı ve tecavüz ettiği iddiasıyla dava açmıştı. Mahkeme, Neymar için beraat kararı verirken, Brezilyalı modeli de tazminat cezasına çarptırdı.

Brezilyalı futbolcu Neymar'a 'tecavüz' davasından müjdeli haber geldi.

Najila Trindade'nin elindeki seks ve darp görüntülerini "Harddisk çalınmış" diyerek mahkemeye sunamaması üzerine "Delil yetersizliği" sebebiyle Neymar’a beraat kararı verildi.

Ayrıca, "Najila Trindade'nin şehvetli şekilde Neymar’a seks kumpası kurup ondan faydalandığı" kararıyla, Brezilyalı modelin tazminat cezası ödemesine hükmedildi.

Neymar'ın tecavüz davasında olay görüntülerNeymar'ın tecavüz davasında olay görüntüler

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTI
Neymar'a 15 Mayıs'ta Paris'te model Najila Trindade'ye tecavüz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Bu olaydan bir gün sonra Trindade, gizli kamerayla çektiği görüntülerde Neymar'a saldırırken, bunu da bir gün önce dövüldüğü için yaptığını söylüyordu.

"BENİ CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI"
O günlerde Brezilya basınına konuşan Najila, "Birbirimize Instagram'dan mesajlar atıyorduk. Beni Paris'e çağırdı ancak yolculuk masraflarını karşılayamazdım. Otel ve uçak biletini satın almış. O gece bana tecavüz ederken dayak attı. Ona prezervatif bulmasını söyledim. Olmazsa, kabul etmeyeceğimi belirttim. Cevap dahi vermedi. Devam etti. Cinsel ilişkiye zorladı. Durmasını istedim ama durmadı. Bana şiddet uyguladı. Her şey zaten çok hızlı gerçekleşti" ifadelerini kullanmıştı.

NEYMAR, "BANA TUZAK KURULDU" DEMİŞTİ
Neymar geçtiğimiz günlerde konu hakkında "O gün yaşananlar, bir erkek ve bir kadının dört duvar arasında yaşadığı türden normal şeylerdi. Hiçbir yanlışlık yoktu. Sonraki günde bana, öncesinde nasıl mesajlar atıyorsa öyle mesajlar atmaya devam etti. Bir müddet görüşmedik ve ardından tecavüz haberlerini gördüm. Suçlanıyordum. Bu çok güçlü bir iddia ancak insanlar gerçekte neler olup bittiğini bilmeden böyle haberler yazdılar. Bana tuzak kuruldu. Ancak, gelecekte bundan çok önemli dersler çıkaracağım. Bu insanlar, şantajcı ve bu yolla para kazanmaya çalışıyor. Bu durum yalnızca beni değil ailemi de yaraladı. Ben dürüst bir adamım ve bundan sonra da öyle olacağım" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Najila Trindade neymar

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