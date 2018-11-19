Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

1 / 21 İspanyol basınında yer alan haberlere göre Neymar'ın yeni sevgilisi oyuncu Giovanna Lancellotti...

2 / 21 Uruguay'la oynanan hazırlık maçında galibiyeti getiren golü penaltıdan kaydeden Neymar...

3 / 21 Londra'da oynanan maç öncesinde Instagram'dan Brezilyalı film yıldızı Giovanna Lancellotti'yle yazıştı.

4 / 21 Bu durum magazin dünyasında yeni bir aşkın başladığının habercisi kabul edildi.

5 / 21 Lancellotti'nin Londra'ya has kırmızı telefon kulübesiyle çekilen fotoğrafına yorum yapan Neymar...

6 / 21 "Sen Londra'dasın ben de. Şimdi masallar, uydurma hikayeler ve dedikodular başlayacak" yazdı.

7 / 21 Lancellotti'nin Neymar'a yanıtı ise "Bana Avrupa'da olduğunu bile söylemedin" oldu.

8 / 21 İkili bu mesajlarla dedikoduların önünü kesmek istese de başarılı olamadı.

9 / 21 26 yaşındaki Neymar ile 25 yaşındaki Giovanna Lancellotti'nin birlikte olup olmadıklarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.

10 / 21 Kısa süre önce Neymar ile eski sevgilisi Bruna Marquezina ile bir süre önce ayrılmıştı.

11 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

12 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

13 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

14 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

15 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

16 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

17 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

18 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

19 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

20 / 21 Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti