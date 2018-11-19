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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2018 22:48 | Son Güncelleme

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, Bruna Marquezina'yla ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtı.

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre Neymar'ın yeni sevgilisi oyuncu Giovanna Lancellotti...

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Neymar'ın yeni sevgilisi oyuncu Giovanna Lancellotti...
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Uruguay'la oynanan hazırlık maçında galibiyeti getiren golü penaltıdan kaydeden Neymar...

Uruguay'la oynanan hazırlık maçında galibiyeti getiren golü penaltıdan kaydeden Neymar...
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Londra'da oynanan maç öncesinde Instagram'dan Brezilyalı film yıldızı Giovanna Lancellotti'yle yazıştı.

Londra'da oynanan maç öncesinde Instagram'dan Brezilyalı film yıldızı Giovanna Lancellotti'yle yazıştı.
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Bu durum magazin dünyasında yeni bir aşkın başladığının habercisi kabul edildi.

Bu durum magazin dünyasında yeni bir aşkın başladığının habercisi kabul edildi.
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Lancellotti'nin Londra'ya has kırmızı telefon kulübesiyle çekilen fotoğrafına yorum yapan Neymar...

Lancellotti'nin Londra'ya has kırmızı telefon kulübesiyle çekilen fotoğrafına yorum yapan Neymar...
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"Sen Londra'dasın ben de. Şimdi masallar, uydurma hikayeler ve dedikodular başlayacak" yazdı.

"Sen Londra'dasın ben de. Şimdi masallar, uydurma hikayeler ve dedikodular başlayacak" yazdı.
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Lancellotti'nin Neymar'a yanıtı ise "Bana Avrupa'da olduğunu bile söylemedin" oldu.

Lancellotti'nin Neymar'a yanıtı ise "Bana Avrupa'da olduğunu bile söylemedin" oldu.
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İkili bu mesajlarla dedikoduların önünü kesmek istese de başarılı olamadı.

İkili bu mesajlarla dedikoduların önünü kesmek istese de başarılı olamadı.
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26 yaşındaki Neymar ile 25 yaşındaki Giovanna Lancellotti'nin birlikte olup olmadıklarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.

26 yaşındaki Neymar ile 25 yaşındaki Giovanna Lancellotti'nin birlikte olup olmadıklarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.
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Kısa süre önce Neymar ile eski sevgilisi Bruna Marquezina ile bir süre önce ayrılmıştı.

Kısa süre önce Neymar ile eski sevgilisi Bruna Marquezina ile bir süre önce ayrılmıştı.
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
13 / 21

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
14 / 21

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
15 / 21

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
16 / 21

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
17 / 21

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
18 / 21

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
19 / 21

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
20 / 21

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
21 / 21

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Anahtar Kelimeler:
neymar Giovanna Lancellotti psg

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