Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre Neymar'ın yeni sevgilisi oyuncu Giovanna Lancellotti...
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Uruguay'la oynanan hazırlık maçında galibiyeti getiren golü penaltıdan kaydeden Neymar...
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Londra'da oynanan maç öncesinde Instagram'dan Brezilyalı film yıldızı Giovanna Lancellotti'yle yazıştı.
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Bu durum magazin dünyasında yeni bir aşkın başladığının habercisi kabul edildi.
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Lancellotti'nin Londra'ya has kırmızı telefon kulübesiyle çekilen fotoğrafına yorum yapan Neymar...
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"Sen Londra'dasın ben de. Şimdi masallar, uydurma hikayeler ve dedikodular başlayacak" yazdı.
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Lancellotti'nin Neymar'a yanıtı ise "Bana Avrupa'da olduğunu bile söylemedin" oldu.
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İkili bu mesajlarla dedikoduların önünü kesmek istese de başarılı olamadı.
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26 yaşındaki Neymar ile 25 yaşındaki Giovanna Lancellotti'nin birlikte olup olmadıklarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.
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Kısa süre önce Neymar ile eski sevgilisi Bruna Marquezina ile bir süre önce ayrılmıştı.
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti
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