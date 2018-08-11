Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Ratajkowski'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

1 / 17 Paris Saint Germen takımının 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı ile 27 yaşındaki ABD’li model objektif karşısına birlikte geçti.

2 / 17 Marka için poz veren ikili, fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.