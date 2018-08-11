Neymar ve Ratajkowski'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Paris Saint Germen takımının 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı ile 27 yaşındaki ABD’li model objektif karşısına birlikte geçti.
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Marka için poz veren ikili, fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Neymar, kız arkadaşı Bruna Marquezine, annesi ve kız kardeşinden başka hiçbir kadınla olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmamıştı.
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Neymar’ın bu paylaşımının altına, acı çekip çekmediğini soran kinayeli yorumlar yapıldı.
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Yorumların yanı sıra ikilinin paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı.
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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