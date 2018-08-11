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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

FUTBOL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Oyuncu ve model Emily Ratajkowski ile futbolcu Neymar, bir markanın reklamı için bir araya geldi.

Neymar ve Ratajkowski'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

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Paris Saint Germen takımının 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı ile 27 yaşındaki ABD’li model objektif karşısına birlikte geçti.

Paris Saint Germen takımının 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı ile 27 yaşındaki ABD’li model objektif karşısına birlikte geçti.
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Marka için poz veren ikili, fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.

Marka için poz veren ikili, fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Neymar, kız arkadaşı Bruna Marquezine, annesi ve kız kardeşinden başka hiçbir kadınla olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmamıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Neymar, kız arkadaşı Bruna Marquezine, annesi ve kız kardeşinden başka hiçbir kadınla olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmamıştı.
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Neymar’ın bu paylaşımının altına, acı çekip çekmediğini soran kinayeli yorumlar yapıldı.

Neymar’ın bu paylaşımının altına, acı çekip çekmediğini soran kinayeli yorumlar yapıldı.
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Yorumların yanı sıra ikilinin paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

Yorumların yanı sıra ikilinin paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni aldı.
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
10 / 17

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
11 / 17

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
12 / 17

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
13 / 17

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
14 / 17

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
15 / 17

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
16 / 17

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!

Neymar ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşısına geçti!
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Anahtar Kelimeler:
neymar Emily Ratajkowski

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