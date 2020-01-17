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  4. Nezaket Okullarında karne heyecanı yaşandı

Nezaket Okullarında karne heyecanı yaşandı

MALATYA HABERLERİ  | 17.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Nezaket Okullarında karne heyecanı yaşandı.

Nezaket Okullarında karne heyecanı yaşandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Nezaket Okullarında karne heyecanı yaşandı. 8 Nezaket Okulunda 200 öğrenci ilk karnelerini aldılar.
Melekbaba Semt Konağı Nezaket Okulunda karne töreni düzenlendi.
Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı, Nezaket Okulu öğrencilerinin ilk karne heyecanını yaşadıklarını kaydetti. İl Müftülüğüyle işbirliği halinde Nezaket Okullarını açtıklarını anımsatan Nalçacı, “Semt konaklarımız bizler için çok değerli ve çok anlamlı. Semt konaklarımızda açtığımız Nezaket Okullarında görev yapan gerek bizim personellerimiz olsun gerekse Müftülükten gelen arkadaşlarımız gerçekten özveriyle öğrencilerle ilgileniyorlar. Bu anlamda tüm görevli arkadaşlara teşekkürü borç biliyorum” dedi. Törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundular. Törenin sonunda öğrencilere karneleri verildi.
Büyükşehir Belediyesi’nin 4-6 yaş grubuna yönelik olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Malatya İl Müftülüğü işbirliğiyle yürüttüğü Yeşeren Tohumlar Projesi kapsamında açtığı Nezaket Okulları 8 ayrı bölgede bulunuyor.

Nezaket Okullarında karne heyecanı yaşandı

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